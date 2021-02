L’AC Milan dominé et battu par le séduisant promu Spezia, auteur d’un superbe but (vidéo)

Pourtant, les Milanais n’ont jamais su inquiéter l’équipe du coach Vincenzo Italiano, rachetée par de nouveaux propriétaires américains dans le courant de la semaine. Avec Alexis Saelemaekers dans le onze de base, les Rossoneri n’ont pratiquement pas tiré au but avec zéro tirs cadrés à renseigner à la fin du match.

Juventus, Atalanta et maintenant Spezia. L’AC Milan a concédé sa troisième défaite en championnat cette saison. Mais contrairement aux deux autres, celle-ci était complètement inattendue face à un adversaire sur papier moins fort.

Le Spezia s’est en revanche montré redoutable et aurait bien mérité de mener à la pause après avoir mis sous pression un Gianluigi Donnarumma une nouvelle fois décisif.

Mais le gardien de la Squadra ne pouvait pas éternellement résister aux raids des Liguriens, de plus en plus menaçant. Une action faite de passes courtes et efficaces a fini par faire craquer la défense milanaise à la 56e permettant à Maggiore d’ouvrir le score.