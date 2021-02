Météo: du soleil avant l’arrivée des nuages et du dégel progressif

La journée débutera sous un ciel bleu ce dimanche, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le soleil laissera progressivement la place à un voile nuageux de plus en plus épais depuis l’ouest. Le temps restera sec. Après une matinée encore très froide, les températures remonteront l’après-midi aux alentours de 0 degré sur le relief ardennais, et autour de 4 voire 5 degrés en plaine. Le vent de sud à sud-est sera modéré, sur les hauteurs de l’Ardenne parfois assez fort.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra nuageux. A l’aube, de faibles pluies seront possibles dans l’ouest. Le vent sera encore modéré, assez fort sur les tops ardennais, de sud. Minima de 2 degrés sur l’ouest à -5 degrés en Hautes Fagnes.

Début de semaine

Ce lundi, une zone de pluie fera son apparition par l’ouest avant de gagner le centre et l’est. Sur les sommets, de la neige (fondante) sera possible transitoirement. L’après-midi, le ciel restera très nuageux mais le temps deviendra graduellement plus sec. Durant la nuit suivante, le gel nocturne disparaîtra. Les maxima oscilleront entre 2 degrés sur les sommets ardennais à 8 degrés dans l’ouest du pays.