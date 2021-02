Open d’Australie: Elise Mertens passe en quarts de finale du double, en attendant le simple

Elise Mertens, 6e mondiale en double, et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale en double, ont rejoint les quarts de finale de l’Open d’Australie de tennis, dimanche à Melbourne. La paire classée 2e tête de série a éliminé au 3e tour celle classée N.16 composée de de l’Allemande Laura Siegemund (WTA 36 en double) et de la Russe Vera Zvonareva (WTA 37 en double) en trois manches : 6-3, 6-7 (5/7), 6-2. Le match a duré 2h11.

Ce duel opposait les deux dernières paires victorieuses à l’US Open. Mertens/Sabalenka s’étaient imposées en 2019 et Siegemund/Zvonareva l’année dernière.

Mertens/Sabalenka avaient déjà atteint les quarts de finale en Australie l’an dernier, leur meilleur résultat dans ce premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Elle joueront leur place en demi-finales face aux Japonaises Shuko Aoyama (33 ans/WTA 14 en double) et Ena Shibahara (22 ans/WTA 18 en double). La 7e tête de série s’est qualifiée au détriment du duo, tête de série N.12, composé de l’Américaine Hayley Carter (WTA 34 en double et partenaire de Sander Gillé en double mixte) et de la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 31 en double). Les Nippones ont gagné 6-2 et 6-4 en 1h17.