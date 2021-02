Voyages non-essentiels: l’interdiction pourrait être levée avant le 1er avril, selon Elio Di Rupo (vidéo)

« Fortement recommandé de ne pas se rendre à l’étranger»

«La mesure avait été prise pour éviter de voir nos concitoyens aller aux sports d’hiver avec les conséquences que nous avions connues l’année dernière», a justifié Elio Di Rupo. Lors du prochain Comité de concertation, «nous réexaminerons la situation». «Je n’exclus pas que l’interdiction soit levée. Mais il pourrait rester ’fortement recommandé’ de ne pas se rendre à l’étranger», a-t-il nuancé.

«Il fallait une base légale pour le mois de mars et on a donc prolongé (la mesure) jusqu’au 1er avril», a justifié Petra De Sutter. «Mais il y a une intention de revoir tout cela lors du prochain comité de concertation le 26 février.» Et de conclure à propos de la levée de l’interdiction des voyages non-essentiels: «ce ne sera peut-être pas le 1er avril mais plus tôt».

Pour un déconfinement plus large, M. Di Rupo et Mme De Sutter ont prudemment évoqué le mois de mai. «Mai est une bonne date si les chiffres ne s’emballent pas à la hausse», a déclaré le ministre-président wallon. «J’espère que ce sera le 1er mai. Mais ce ne serait pas intelligent de donner une date précise», a ajouté la ministre de la Fonction publique.

Elio Di Rupo a par ailleurs évoqué l’intention de se concerter à la fin du mois de février avec les autres Régions à propos du couvre-feu, en vigueur de 22h00 à 06h00 en Wallonie et à Bruxelles et de minuit à 06h00 en Flandre.