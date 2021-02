Standard: le bel hommage de Mehdi Carcela à son ancien entraîneur Dominique d’Onofrio, décédé il y a 5 ans (photos)

Mehdi Carcela n’a pas oublié Dominique d’Onofrio, son ancien entraîneur au Standard qui est décédé il y a cinq ans presque jour pour jour. Ce dimanche pour le match des Rouches face à l’Antwerp, le N.10 des Liégeois a affiché un maillot non pas floqué de son nom, mais bien du prénom Dominique. Un geste d’autant plus symbolique que l’adversaire du jour est le club de Lucien d’Onofrio, le frère de Dominique.

Lire aussi Mehdi Carcela poursuit l’aventure

Cet hommage, Carcela l’a poursuivi de la plus belle des manières sur le terrain puisqu’il a ouvert le score sur penalty dès la 7e minute de jeu. C’est là son premier but de la saison, lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets en championnat depuis plus d’un an.