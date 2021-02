Enseignement: «Je ne suis pas pour la guerre mais pour l’amour entre les réseaux», lance Frédéric Daerden

Lire aussi La rénovation des bâtiments scolaires: une bombe à retardement

La FWB a décidé d’allouer 300 des 500 millions d’euros qu’elle va toucher du plan de relance européen à la rénovation (énergétique) de ses bâtiments scolaires. De ces 300 millions, Frédéric Daerden, veut en allouer 58,5% au réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE, ex-Communauté française), dont les bâtiments ont particulièrement pâti d’un sous-investissement chronique ces dernières décennies. Le reste, soit 41,5%, serait partagé entre le réseau officiel subventionné (écoles communales et provinciales) et l’enseignement libre, confessionnel et non confessionnel.