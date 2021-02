Bruxelles: une vingtaine d’arrestations en marge d’une manifestation samedi soir à Saint-Gilles

Une vingtaine de personnes ont été arrêtées administrativement samedi soir en marge d’une manifestation féministe organisée place Marie Janson à Saint-Gilles. Une centaine de militants ont pris part à l’action qui n’avait pas été annoncée auprès des autorités, ni autorisée. Elle a tout de même été tolérée par les autorités communales, a fait savoir dimanche la police locale Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). Peu avant le couvre-feu, les forces de l’ordre ont dû intervenir et appréhender une vingtaine de personnes qui ne voulaient pas quitter les lieux, perturbaient l’ordre public, et ne respectaient pas les mesures Covid en vigueur, selon une porte-parole de la police.

«Nous voulons nous mobiliser car les violences conjugales et intrafamiliales qui touchent plus particulièrement les filles et les jeunes LGBTQI+ ont augmenté pendant le confinement, tout comme le harcèlement en ligne, de rue et la diffusion de contenus intimes sans consentement», explique le collectif sur sa page Facebook.