Mehdi Carcela dédie son but face à l’Antwerp à Dominique D’Onofrio: «C’était mon père dans le football»

Buteur dans le partage du Standard face à l’Anwterp (1-1) ce dimanche, Mehdi Carcela reste malgré tout déçu de ne pas avoir pu ramener les trois points. « Je suis déçu du match nul, bien sûr. Pour moi on méritait plus que trois points, mais malheureusement on n’a pas su garder le zéro. Ils jouaient un petit peu plus dur que nous, mais je pense qu’on a proposé du meilleur football qu’eux. Ils ne se sont créé qu’une seule occasion en première mi-temps et c’était goal. C’est ça qui nous a fait défaut, mais on a tout de même su garder notre jeu après le 1-1 même s’ils étaient un peu plus forts dans les duels », a-t-il expliqué au micro d’Eleven Sports.

Alors qu’il portait un maillot floqué au nom de Dominique D’Onofrio, décédé il y a cinq ans, Mehdi Carcela a tenu à rendre hommage à l’ancien entraîneur du Standard, et à partager sa joie suite à sa prolongation de contrat chez les Rouches : « C’est évidemment important pour moi de prolonger au Standard, c’est mon club, c’est ici que je suis né et c’est comme si je resignais avec ma famille. Ça me fait plaisir d’avoir marqué un but pour Dominique (NDLR : D’Onofrio). C’était mon père dans le football. Je le connais depuis tout petit, j’ai joué avec son fils, c’est ma famille et j’ai une grosse pensée pour lui aujourd’hui ».