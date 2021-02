Laurent Henkinet, après le match nul du Standard face à l’Antwerp (1-1): «Content du résultat, même si on voulait absolument les trois points»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le match nul du Standard face à l’Antwerp, Laurent Henkinet a estimé que le match nul était logique : « On sentait qu’ils poussaient et qu’ils voulaient gagner, mais nous aussi. C’était un match ouvert au niveau des occasions, je pense que les deux équipes méritaient les trois points. On est content de ce point, même si on voulait absolument la victoire à domicile ».

Le gardien du Standard, qui remplaçait Arnaud Bodart, est ensuite revenu sur la course aux Playoffs 1 : « L’Antwerp était solide, que ce soit devant ou derrière. On a essayé de produire des occasions, mais on n’a pas su concrétiser. Ce n’est pas un mauvais résultat au final. Le coach nous avait dit qu’il restait huit finales à jouer pour se qualifier pour les Playoffs 1, on est toujours dans la course, et on a encore sept finales à jouer »

De son côté, Merveille Bokadi était satisfait de sa prestation, et optimiste pour la fin de saison des Rouches : « Ça me fait plaisir d’avoir amené un penalty, pour moi et pour l’équipe. J’essaye de me donner à tous les matches. Il nous reste encore sept matches à jouer, on va faire encore mieux et on va essayer de tous les gagner »