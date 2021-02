Coronavirus: forte affluence à Knokke-Heist qui lance un appel à la population

La commune de Knokke-Heist demande aux gens de ne plus s’y rendre ce dimanche en raison de l’affluence constatée dans le centre et sur la digue.

Samedi après-midi, le baromètre d’affluence s’affichait déjà en orange, une tendance confirmée ce dimanche où de nombreuses personnes se pressent sur la digue et dans les rues commerçantes de la station balnéaire.

La situation dans les autres communes du littoral semble plus calme, plusieurs zones s’affichant en vert comme à Nieuport, Coxyde et Blankenberge. Ostende, elle, est en code jaune, avec pas mal de monde près de la gare et dans le centre.