Tour de la Provence: Bauhaus remporte la 4e étape au sprint, Sosa s’adjuge le classement général

Phil Bauhaus a apporté à Bahrain-Victorious sa première victoire de la saison 2021. « La pression s’est envolée », a déclaré l’Allemand après son succès dans la 4e et dernière étape du Tour de la Provence (2.Pro), dimanche à Salon-de-Provence.

« C’est évidemment toujours bien de gagner quand vous êtes sprinteur mais je suis aussi heureux pour l’équipe, pour tout le monde qui a regardé la course à la maison. S’imposer tôt dans la saison est important, cela enlève un peu de pression et donne confiance pour la suite », a déclaré Bauhaus après son 11e succès chez les professionnels.

« Le final a été très rapide et le positionnement était primordial. Je savais que je devais être à l’avant à 600 mètres de l’arrivée et c’est ce qui s’est produit. L’équipe a très bien travaillé et c’était à moi de terminer le boulot », a ajouté l’Allemand, vainqueur du Tour d’Arabie saoudite en février 2020.