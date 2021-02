Sans Eden Hazard mais avec un bon Thibaut Courtois, le Real Madrid domine Valence et confirme son retour en forme (vidéos)

Infatigable ! Éclaireur d’un effectif madrilène miné par les blessures, Karim Benzema a permis au Real Madrid de s’imposer 2-0 contre Valence dimanche pour la 23e journée de Liga, et de rassurer Zinédine Zidane à dix jours des 8es de finale de la Ligue des champions.

Avec ce ballon subtilement brossé de l’intérieur du pied droit vers le montant de Jaume Domenech (12e), Benzema a marqué son 12e but de la saison en Liga (le 17e toutes compétitions confondues) et a montré la voie aux siens, avant le deuxième but de Toni Kroos sur une intelligente passe en retrait dans la surface de Lucas Vazquez (42e).