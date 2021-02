Mbaye Leye après le partage du Standard face à l’Antwerp (1-1): «Les duels ont changé le match»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le partage du Standard face à l’Antwerp, Mbaye Leye a insisté sur l’importance des duels, qui ont permis aux Anversois de reprendre l’avantage de la rencontre. « En première période, on mérite de mener au moins 1-0. C’est sur un contre qu’ils arrivent à être dangereux. Mes joueurs sont un peu gentils dans cette situation-là, il faut faire la faute. Les joueurs d’Anvers, eux, faisaient la faute au bon moment. Ensuite, il y a l’expérience qui change le match, mais aussi les duels. On a perdu le match dans les duels. Mais dans le jeu, j’ai vu une équipe qui a bien joué au foot, qui a essayé, qui a construit et qui a fait des choses. Je ne suis pas d’accord avec l’idée que ce match nul est « logique ». Je pense que j’aurais pu partir avec beaucoup mieux », a expliqué le coach du Standard, qui a insisté sur l’importance d’apprendre de ses erreurs pour accrocher les Playoffs 1.

« En seconde période, nous n’avons pas été dangereux. On a géré les moments mais nos centres étaient souvent pour leur gardien. Quand je parle de prendre la victoire, c’est dans la logique, la gestion du match. Je suis content de mes joueurs, on va aller chercher les petits détails qui nous permettront de gagner ces matches. Ces équipes ont certaines choses que nous, nous n’avons pas. On est plus dans le jeu, moins dans les duels, et si on veut arracher les Playoffs 1, il faut aussi être dans les duels et ne pas toujours jouer avec le ballon. Ce n’est pas du jour au lendemain que tout sera parfait. On va encore faire des erreurs, mais on va essayer de les minimiser. D’habitude, je veux prendre les trois points à la maison, mais aujourd’hui je n’en ai qu’un et je suis déçu ! »