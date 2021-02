Elise Mertens vise les quarts de finale à l’Open d’Australie ce lundi dès 8h

À Melbourne, Elise Mertens s’est qualifiée pour les quarts de finale… du double, ce dimanche, en compagnie de sa partenaire habituelle, Aryna Sabalenka (elles ont remporté l’US Open 2019 ensemble).

La Limbourgeoise, 16e mondiale, espère aussi rejoindre le « last eight » en simple, ce lundi, sur le coup de 8h en Belgique.

Très en forme en Australie (elle y avait déjà soulevé, dimanche dernier, le trophée du tournoi préparatoire), elle partira favorite de son duel contre Karolina Muchova, 27e à la WTA. Une Tchèque qu’elle avait déjà battue voici deux mois et demi à Ostrava, sur le score de 6-4, 6-2. La nº1 belge est très inspirée à Melbourne Park où elle avait atteint les demi-finales en 2018 ! Peut-elle réussir une telle performance, voire encore mieux encore ? De solides adversaires comme Osaka, Halep ou Serena sont déjà qualifiées pour les quarts ! Sans oublier Ash Barty, la nº1 mondiale, qui pourrait être l’adversaire de Mertens, mercredi, si les deux joueuses l’emportent ce lundi. « Tout ça est encore éloigné, mais je me rapproche… Je suis motivée pour aller le plus loin possible, je vais tout donner », clame-t-elle dans un tournoi, désormais vidé de son public. « Mais je reçois énormément de messages de gens qui me regardent à la télé en Belgique. C’est un soutien qui me donne beaucoup d’énergie. »