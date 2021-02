Arsenal s’impose contre Leeds grâce à un triplé d’Aubameyang, Pascal Struijk buteur pour la première fois (vidéos)

Avec 34 points, les Londoniens ne sont que 10e mais ils n’ont que 6 points de retard sur Liverpool, 4e et dernière équipe qualifiée virtuelle pour la prochaine Ligue des Champions.

Les hommes de Marcelo Bielsa restent, eux, à l’abri de toute crainte avec une 11e place et 32 unités.

Plus encore que le succès, c’est la bonne prestation d’Aubameyang qui est encourageante pour Arsenal, même s’il a été bien aidé par une défense de Leeds à nouveau perméable.

Le Gabonais, qui semblait affecté par les ennuis de santé de sa mère dernièrement, a ouvert le score sur une belle action individuelle avant la fin du premier quart d’heure (1-0, 13e), avant de transformer un penalty bêtement concédé par le gardien français Ilan Meslier (2-0, 41e).

Il a ajouté un troisième but de près et de la tête pour porter le score à 4-0 (47e) juste après la pause, alors qu’Hector Bellerin avait inscrit le but du 3-0 juste avant la mi-temps, profitant d’un Meslier encore une fois pas exempt de tout reproche en couvrant mal son premier poteau.

Dans un sursaut d’orgueil, Pascal Strujik (4-1, 58e) et Helder Costa (4-2, 69e) ont rendu le revers moins sévère pour les Peacocks tout en confortant leur réputation d’équipe à grand spectacle, avec 40 buts marqués et 42 encaissés en 23 matches.

