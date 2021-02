Romelu Lukaku inscrit son 300e but en Serie A et prend la tête du classement des buteurs (vidéos)

Arrivé au Mambourg vers 15h30, Lothar D’Hondt, l’arbitre de la rencontre, a finalement décidé de remettre le match entre le Sporting de Charleroi et le FC Bruges pour cause de terrain impraticable. À Charleroi, on estime avoir tout mis en œuvre pour jouer puisque le terrain avait été bâché après la réception de Zulte Waregem, dimanche dernier.