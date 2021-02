Ligue 1: réduit à neuf, Marseille sauve un point à Bordeaux

Marseille, réduit à neuf contre onze pendant la dernière demi-heure, a préservé le nul (0-0) à Bordeaux dimanche pour la 25e journée de Ligue 1, un résultat presque inespéré mais qui n’arrange pas les affaires marseillaises dans la course à l’Europe.

Incapable de gagner à Bordeaux en première division depuis 1977, l’OM a étiré cette étrange malédiction une saison de plus et stagne à la 9e place du classement. Mais au moins les Marseillais, plombés par l’exclusion des Argentins Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e), ont évité de concéder une cinquième défaite en six journées, sauvés notamment par leur poteau sur une tentative de Hwang Ui-jo (58e).

Ben Yedder sauve Monaco

Monaco a évité de peu la défaite contre Lorient au stade Louis II (2-2) lors d’une partie où le jeune milieu de terrain belge Eliot Matazo, 18 ans, est resté sur le banc monégasque. Les Merlus peuvent remercier leur attaquant nigérian Terem Moffi, ancien joueur de Courtrai, auteur d’un doublé (7e, 62e). Mais Wissam Ben Yedder, déjà buteur à la 48e sur penalty, a sauvé les siens à la dernière seconde (90e+3)