Josh Cullen après Cercle de Bruges-Anderlecht (0-0): «La fatigue n’est pas une excuse»

Après trois succès de rang, dont deux en Coupe de Belgique face à des formations n’évoluant pas en D1A, Anderlecht est retombé dans ses travers. Ce dimanche soir, les Mauves ont concédé de nombreuses occasions au Cercle de Bruges et ne se sont pas montrés séduisants offensivement (zéro tir cadré). C’est donc un petit miracle de quitter la Venise du Nord avec un point (0-0).

La réaction de Josh Cullen : « Ce résultat fait mal parce qu’on n’a pas vraiment d’explication à fournir pour le justifier. En tout cas, nous sommes une équipe jeune et ambitieuse, qui doit continuer à travailler pour tenter de retrouver son niveau affiché à Genk ou en Coupe, par exemple. En ce sens, la fatigue ne peut aucunement constituer une excuse valable. Ce dimanche soir, rien n’allait, tout simplement. Forcément, on peut nourrir des regrets par rapport au classement mais le bilan définitif, on ne le tirera qu’en fin de phase classique pas avant. Il nous reste 7 matches à disputer. »