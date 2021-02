Open d’Australie: coup d’arrêt brutal pour Elise Mertens

Toute la Belgique a vu Elise Mertens (16e mondiale) en quart de finale de l’Open d’Australie, ce lundi. Et peut-être elle-même aussi… Surtout après son départ canon dans un huitième de finale où elle balayait Karolina Muchova (27e), de droite à gauche, pour mener 4-0 en 14 minutes et sans difficulté !

Mais, petit à petit, la Tchèque est revenue dans la partie et la Limbourgeoise s’est progressivement éteinte, surtout au service. Elle n’a ainsi pas pu enlever ce premier set, bien ouvert, alors qu’elle servait à 5-2 et à 5-4. Muchova, dont on a pu apprécier la qualité de « main », une fois qu’on lui laisse le temps de planter son jeu, emportait finalement cette première manche au tie-break 6-7 (5-7). Et elle s’envolait même à 0-2 dans le second set. Heureusement, Elise Mertens parvenait tout de même à éteindre l’incendie pour remonter à 3-2. Les deux joueuses se rendaient, alors, coup pour coup et on avait l’impression qu’en cas de troisième set, la Belge prendrait le dessus physiquement. Mais il n’en fut rien. Elise Mertens craquait sur son service à 5-5, et Muchova saisissait remarquablement l’opportunité pour enlever une superbe victoire (6-7, 5-7) et le ticket pour les quarts de finale, mercredi, contre Ash Barty, la nº1 mondiale.

C’est un arrêt brutal pour Elise Mertens qui voulait tant, au moins, accéder à ces quarts de finale à Melbourne. Il lui a peut-être un peu manqué de fraîcheur et de jus, cette fois, pour faire tourner la roue dans le bon sens. On n’oublie pas qu’elle restait sur un titre (5 victoires et un forfait) à Melbourne Park, au Gippsland Trophy, auquel elle a ajouté trois autres succès, dans ce Grand Chelem, sans oublier sa qualification pour les quarts de finale du double, encore ici.