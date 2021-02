Open d’Australie: Andrey Rublev rejoint Daniil Medvedev dans un quart 100% russe

Rublev a perdu ses quatre confrontations face à Medvedev, la dernière remontant à l’US Open l’an dernier (7-6 (8/6), 6-3, 7-6 (7/5).

Medvedev en quarts pour la première fois, à toute vitesse

Medvedev s’est quant à lui qualifié à toute vitesse pour son premier quart de finale à l’Open d’Australie aux dépens de l’Américain Mackenzie McDonald, retombé des portes du top 50 au 192e rang mondial, en trois sets 6-4, 6-2, 6-3, lundi à Melbourne.

Cette fois, le Russe n’a pas traîné. Ni perdu son calme. Quatre-vingt-neuf minutes lui ont suffi pour mettre fin au joli parcours de son adversaire américain. Avec 29 points gagnants pour seulement 15 fautes directes, sa feuille de statistiques est excellente.

Deux jours plus tôt, il avait certes obtenu la toute première victoire de sa carrière dans un match en cinq sets. Mais c’était après avoir vu Filip Krajinovic (33e) revenir de deux sets à zéro à deux sets partout.

Au total, il s’agira du troisième quart de finale de Medvedev en tournoi majeur. Auparavant, il a atteint la finale de l’US Open en 2019, et le dernier carré un an plus tard, à New York toujours. À Melbourne, il n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale.

À cheval sur 2020 et 2021, Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Paris et du Masters en fin de saison dernière, puis de l’ATP Cup avec la Russie début février, en est désormais à dix-huit victoires consécutives.