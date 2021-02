Cap des 300 buts pour Lukaku, 10e clean sheet pour Courtois: le week-end des Diables rouges à l’étranger en vidéos

Du côté de Crystal Palace, le duo de titulaires Michy Batshuayi – Christian Benteke est resté muet face à Burnley, qui s’est imposé 0-3.

Enfin, concernant nos défenseurs noir-jaune-rouge de Premier League, Toby Alderweireld est resté sur le banc pour le choc entre Tottenham et Manchetser City tandis que Leander Dendoncker a participé à la victoire 1-2 de Wolverhampton à Southampton.

Espagne

C’est sans Eden Hazard, mais avec un bon Thibaut Courtois, que le Real Madrid a pris le dessus sur Valence 2-0 lors de la 23e journée de Liga. Le portier belge signe sa 10e clean sheet de la saison en championnat. Le capitaine des Diables rouges était lui absent, n’ayant repris l’entraînement que jeudi.

Yannick Carrasco a connu une nouvelle victoire avec l’Atlético Madrid, qui s’est imposé 1-2 à Grenade. De quoi permettre aux Colchoneros de poursuivre tranquillement leur course en tête de la Liga.

Un dernier Belge était en action en Espagne et il s’agit d’Adnan Januzaj, qui a joué 74 minutes lors du succès 0-1 de la Real Sociedad à Getafe.

France

Jérémy Doku, considéré comme l’un des 50 meilleurs jeunes joueurs du monde selon L’Equipe, a malheureusement connu la défaite avec Rennes face à Saint-Etienne lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-2). Le diable rouge a joué l’intégralité de ce match.

Italie

Romelu Lukaku brille encore et toujours sous le maillot de l’Inter Milan. L’attaquant a planté un doublé et délivré un assist lors de la victoire des Intéristes face à la Lazio Rome (3-1). Avec ces deux nouvelles réalisations, Lukaku a franchi le prestigieux cap des 300 buts en carrière. Et par la même occasion, il a pris la tête du classement des buteurs en Serie A et permis à son club de prendre la tête du championnat.

Car la veille, l’AC Milan d’Alexis Saelemaekers a perdu des plumes en s’inclinant 2-0 au Spezia lors de cette 22e journée de Serie A.

Dries Mertens, blessé à la cheville, a de son côté pas pu participer à la victoire d Naples dans le choc face à la Juventus (1-0).