Georges-Louis Bouchez envisage une réouverture des restaurants «pour le printemps»

On a rouvert les magasins, les écoles, les coiffeurs et les chiffres ne remontent pas. On ne peut pas se laisser guider tout le temps par la peur. Il faut avoir du courage, avoir confiance dans les gens. Ici, on repart vers une vie normale mais il faut être rigoureux et respecter les règles », explique Georges-Louis Bouchez auprès de nos confrères de Sudinfo.

Pour le président du MR, il est temps d’envisager une réouverture des restaurants : « On s’était fortement engagé pour les coiffeurs afin qu’ils rouvrent ce mois-ci. On ne l’a jamais fait pour les restaurants car les autres métiers de contact doivent d’abord rouvrir. On attendra deux, trois semaines pour voir s’il n’y a pas d’impact et on reviendra avec les restaurants. On en discutera déjà lors du prochain Codeco du 26 février mais on envisage une réouverture pour le printemps. Et le printemps, c’est le 21 mars. Ils rouvriront sans doute avant les cafés car les contacts s’y font de manière différente. »

Il considère également que le monde politique doit reprendre la main. « C’est à nous de décider, d’assumer. Celui qui a peur de se tromper n’est pas fait pour ce métier », conclut-il.