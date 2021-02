Plus forte baisse des exportations de la Belgique en 2020 depuis la crise financière

En 2020, les exportations et les importations de la Belgique ont reculé de respectivement 8 et 9,5% par rapport à 2019, selon une estimation provisoire de la Banque nationale de Belgique (BNB) publiée lundi. La Belgique n'avait plus connu une telle baisse de son commerce extérieur depuis la récession de 2009, consécutive à la crise financière.

Par Belga