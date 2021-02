BNP Paribas veut lutter davantage contre la déforestation au Brésil

La banque "s'engage ainsi à inciter ses clients produisant ou achetant du boeuf ou du soja issus de l'Amazonie et du Cerrado au Brésil à devenir +zéro déforestation+ et à démontrer de manière transparente leurs progrès", indique-t-elle dans un communiqué.

Concernant le Cerrado, une savane principalement située au Brésil et un des écosystèmes les plus menacés par la déforestation, la banque "incitera ses clients à ne pas produire ni acheter de boeuf ou de soja issus de terres défrichées ou converties (...) après le 1er janvier 2020, conformément aux normes mondiales".

En outre, BNP Paribas demandera à ses clients une traçabilité complète des filières boeuf et soja d'ici à 2025.

"La banque ne se dit prête qu'à inciter et non contraindre les entreprises actives dans le Cerrado", a critiqué l'ONG Reclaim Finance. "Les seules mesures immédiates d'exclusion s'appliquent aux entreprises qui continuent de défricher ou convertir des terres en Amazonie", souligne Reclaim Finance. "Très peu d'entreprises sont donc concernées étant donné qu'un moratoire stipulant l'arrêt de la déforestation liée au soja après 2008 existe déjà et est en majorité respecté". L'organisation non gouvernementale juge également l'objectif de 2025 "bien trop tardif".

La semaine dernière, une enquête de l'ONG Global Witness a pointé du doigt plusieurs banques françaises, notamment BNP Paribas, pour leurs financements à des entreprises agroalimentaires responsables de la déforestation.

La banque avait affirmé à Global Witness que tous ses clients en Amazonie "étaient certifiés ou engagés dans un processus de certification" pour s'assurer que leurs pratiques étaient responsables.