Elise Mertens éliminée, les forfaits, les affiches des quarts: le point sur l’Open d’Australie avec notre expert Yves Simon (podcast)

On pouvait s’attendre à des blessures lors de cette reprise tennistique dans un contexte encore particulier. Un mal récurrent est identifié dans cet Open d’Australie 2021 : la blessure aux abdos ! Lors des huitièmes de finale du jour, ce sont Matteo Berrettini (forfait avant son huitième contre Stefanos Tsitsipas) et Casper Ruud (abandon après deux sets face à Andrey Rublev) qui ont craqué. Et ce mardi, le quart de finale entre Novak Djokovic et Sascha Zverev, tous deux en souffrance, va retenir toutes les attentions. Mais pourquoi les abdos ?