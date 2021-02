L’ONU refuse le dégel des fonds libyens pour dédommager l’ex-ASBL du prince Laurent

Revers juridico-diplomatique pour le prince. Au début du mois de février, le gouvernement belge s’était enfin décidé à envoyer au Comité des sanctions de l’ONU une notification l’informant de son intention de dégeler des avoirs libyens placés en Europe pour dédommager l’ASBL GSDT en liquidation. Une ASBL autrefois créée par le prince Laurent pour des projets environnementaux, en l’occurrence un projet de reboisement en Libye, qui avait avorté après que l’Etat libyen ait dénoncé unilatéralement le contrat le liant à GSDT. Lire aussi Revirement du gouvernement sur le dossier «libyen» du prince Laurent: déblocage en vue? On a appris que, vendredi soir, ledit Comité des sanctions de l’ONU à New York a refusé le dégel de ces fonds, pourtant censés êtres utilisés pour rembourser à l’ex-ASBL quelque 50 millions d’euros. Plusieurs jugements ont en effet été rendus dans cette affaire, donnant tous raison à GSDT et à son liquidateur qui essaie depuis des années de récupérer les sommes dues. En vain.

Une autre interprétation Les Affaires étrangères avaient décidé, après plusieurs années de refus du gouvernement belge d’intervenir dans ce dossier, de notifier à l’ONU la décision de faire exécuter ces jugements. Se basant notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 septembre 2019, estimant que la Libyan Investment Authority (LIA), dont les fonds placés à l’étranger pourraient servir à dédommager GSDT, est bien une émanation de l’Etat libyen. Selon nos informations, c’est cet argument que réfuterait l’ONU, ayant une autre interprétation à cet égard.

Lire aussi Fonds libyens gelés: l’ONU ne collabore pas avec la justice belge La décision du Comité des sanctions de l’ONU a été communiquée au gouvernement belge via sa Représentation permanente à l’ONU. Contacté lundi, le liquidateur de GSDT, Me Alex Tallon, nous a indiqué qu’il venait à peine de prendre connaissance de la décision onusienne : « J’analyse cela pour voir quels seraient les recours possibles ou les conséquences exactes de cette position du Comité des sanctions. Je ne peux pas en dire plus pour l’instant. »