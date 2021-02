Pétrole: le baril WTI franchit 60 dollars, une première depuis plus d'un an

Le brut est orienté à la hausse depuis plusieurs mois du fait d'un regain d'optimisme quant aux perspectives pour l'économie mondiale, de l'espoir suscité par le vaste plan de relance américain, de la conviction selon laquelle le ralentissement du rythme des infections et le lancement des campagnes de vaccination permettra de renouer avec une forme de normalité, et donc d'encourager la demande.

Lundi, plusieurs observateurs ajoutaient à cela l'annonce par l'Arabie saoudite samedi d'une nouvelle attaque, déjouée, contre son territoire par des rebelles Houthis du Yémen en guerre.

Les deux contrats de référence ont grimpé de plus de 20% depuis le début de l'année.

La situation météorologique particulière aux Etats-Unis était également de nature à soutenir le mouvement haussier de l'or noir, le Texas étant en proie à une vague de froid qui pourrait selon plusieurs observateurs et acteurs de marché peser sur la production du fait de la mise à l'arrêt de certains puits, de coupures de courant et de perturbation des transports.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont partagé jeudi dernier des perspectives prudentes sur la demande d'or noir cette année. Et les prix au plus haut depuis plus d'un an encouragent les producteurs à ouvrir le robinet un peu plus.