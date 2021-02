Le classement des Diables rouges buteurs: Lukaku loin devant Mertens et Hazard

Dimanche, lors du succès de l’Inter face à la Lazio, synonyme de retour au sommet de la Serie A pour les Milanais, Romelu Lukaku a inscrit les 299e et 300e buts de sa carrière, clubs et sélection nationale confondus, sous six maillots différents, son passage par Chelsea ne lui ayant pas permis d’inscrire le moins but, malgré 15 (bouts de) matches : Everton (87 buts), l’Inter (56), Manchester United (42), Anderlecht (41), West Bromwich (17) et les Diables rouges (57).

Ce cap symbolique, il est le premier, parmi la génération actuelle des Diables rouges, à l’atteindre. Et il restera peut-être le seul… Derrière l’ancien attaquant d’Anderlecht au classement des buteurs noir-jaune-rouge, il y a un gouffre : son dauphin, Dries Mertens, suit à bonne distance. Le petit Napolitain est d’ailleurs le seul, hormis Lukaku donc, à avoir franchi la barre des 200 buts… qu’Eden Hazard aurait déjà dû effacer, lui aussi, si son passage au Real Madrid n’avait pas été davantage marqué par les blessures que par les réalisations. L’ancien Lillois reste bloqué à 196 buts depuis le début de sa carrière.