Ligue des champions: «Les Reds devront enfiler leur costume de gala», estime Mathieu Istace

Mathieu Istace, comment expliquer la mauvaise passe que traverse Liverpool depuis plusieurs semaines ?

C’est assez incroyable ce qu’il se passe actuellement à Anfield. Les Reds ont treize unités de retard en Premier League sur Manchester City, qui a encore un match à disputer. Ce n’est clairement plus le même état d’esprit que lors des dernières saisons. Les individualités ne répondent plus présentes, les erreurs techniques sont de plus en plus régulières et la dégelée face à Leicester, ce week-end, est inquiétante.

Largués en championnat et éliminés des Coupes nationales, les Reds ont déjà une dernière carte à jouer avec la Ligue des champions…

Ils peuvent considérer que cette compétition est leur dernier objectif de la saison. Les Reds ont davantage d’expérience que Leipzig, mais ils devront impérativement enfiler leur costume de gala. La mission sera loin d’être aisée face à cette formation, qui s’est érigée comme la seconde puissance allemande. Leipzig est même devenu une valeur sûre sur la scène continentale ces dernières saisons. Évidemment, Liverpool est capable de tout et, donc, d’éliminer Leipzig. Mais j’ai des doutes quant au fait que les joueurs de Jürgen Klopp aillent jusqu’au bout cette année.

Si Leipzig a été demi-finaliste la saison dernière, peut-il encore franchir un nouveau palier ?

L’équipe de Nagelsmann a besoin d’un match-référence. Bien sûr, la formation allemande connaît ce stade de la compétition, mais créer un exploit face à Liverpool pourrait marquer les esprits. Pour moi, c’est déjà une performance en soi de retrouver Leipzig à ce niveau. Tant en Allemagne qu’en Europe. C’est un club puissant sportivement et économiquement, mais ils doivent régulièrement laisser filer des joueurs à la concurrence. Comme Upamecano, récemment…