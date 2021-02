Une star de plus fait l’impasse sur le week-end d’ouverture belge: Sagan absent du Circuit Het Nieuwsblad

« J’aurais bien aimé l’avoir avec nous, mais la décision a été prise aujourd’hui de le laisser de côté », a expliqué Jean-Pierre Heynderickx, un des directeurs sportifs de la formation allemande. « Il aurait aussi bien voulu être au Nieuwsblad et à Kuurne. Mais on ne veut pas se précipiter avec lui. »

Le triple champion du monde n’a plus roulé depuis quatre ans au Circuit Het Nieuwsblad, prévu cette année le 28 février, et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne le lendemain. Le Slovaque avait terminé deux fois deuxième au Nieuwsblad en 2016 et 2017 et s’était imposé à Kuurne en 2017.

Ni Wout van Aert, ni le Néerlandais Mathieu van der Poel et donc ni Peter Sagan ne seront sur les premières classiques belges.