Un café en Wallonie continue de servir des clients tous les jours, malgré l’interdiction (vidéo)

Le patron d’un café wallon, qui reste anonyme, a décidé de continuer à servir ses clients malgré l’interdiction d’ouverture décidée par les autorités belges. Cela dure depuis le début de la deuxième vague : au moins quelques heures par jour, des habituées peuvent s’y rendre pour boire un verre, sans masque ni distance sociale.

En cas de contrôle, le café clandestin risque une amende salée. Le patron explique à nos confrères de RTL la raison derrière sa prise de risque : « Si j’ai choisi d’être indépendant, c’est pour être libre. Et je pense que tous les indépendants qui sont dans le monde de l’horeca, ils doivent être mal, très mal aujourd’hui. Ce n’est pas en donnant dix heures de psychologie, de psychiatre, pour faire quoi ? Pour nous donner une corde et aller se pendre ? C’est ridicule. Ce qu’on veut, c’est un contact avec les gens. Un contact humain. Le vrai contact. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre en se disant ’Comment sera demain ?’. Non. Moi demain, je sais ce que je veux faire. Je veux ouvrir, je veux être bien, je veux être avec des gens. »