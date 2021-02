Dépôt de plainte après l’arrêt d’une manifestation à Bruxelles samedi soir

Arrêtée de façon administrative, elle ne sortira pourtant du poste de police que le lendemain matin, au motif du couvre-feu. « Nous avons donc passé la nuit à 10 dans une cellule où il faisait froid, sans nos chaussures, avec un petit matelas et deux couvertures pour tout le monde. S’il n’y a pas eu de violence physique, l’intimidation et l’humiliation subies sont inoubliables », témoigne-t-elle, faisant part de sa décision de porter plainte.

Une participante au rassemblement « Reclaim The Night » organisé par le collectif ‘Feminists Fight Back’ samedi à Saint-Gilles, arrêtée administrativement comme une vingtaine d’autres personnes , porte plainte, rapporte La Libre Belgique mardi.

Son avocate, Catherine Toussaint, estime qu’il s’agit d’abus policiers. « Il n’y a eu aucune lecture de leurs droits avant que les manifestants ne soient arrêtés et privés de liberté, ils n’ont pas pu passer un coup de fil – auquel ils ont pourtant droit – et on a voulu faire signer à ma cliente un document qui dit tout l’inverse. C’est un non-respect manifeste des droits fondamentaux », assure-t-elle.