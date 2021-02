Anderlecht cale au Cercle, le Standard accroché par l’Antwerp: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A (vidéos)

Un Anderlecht dominé

En déplacement au Cercle de Bruges dimanche soir, le Sporting d’Anderlecht a été largement dominé et peut s’estimer heureux d’avoir ramené un point de son périple (0-0). Les hommes de Vincent Kompany ont loupé une belle occasion de s’installer un peu plus dans le top 4 à quelques jours de la fin de la phase classique. De son côté, le Cercle respire un peu dans la zone rouge mais reste à la portée de Waasland-Beveren, lanterne rouge.

Le Standard loupe le coche

Le choc du week-end entre le Standard et l’Antwerp aura débouché sur un partage entre les deux équipes. Malgré un but très rapide de Mehdi Carcela sur penalty à la 8e minute, les Rouches ont encaissé le but égalisateur vingt minutes plus tard. Un bon point pour les hommes de Mbaye Leye qui devront néanmoins tout donner alors qu’ils accusent deux points de retard sur la 4e place qualificative pour les Playoffs 1 à trois journées de la fin.

Mouscron écrasé par les Buffalos

La Gantoise n’a fait qu’une bouchée de l’Excel Mouscron lundi soir à la Ghelamco Arena. Portés par un Yaremchuk des grands soirs et auteur d’un triplé, les Buffalos ont nettement dominé les Hurlus. Une défaite qui ne fait pas l’affaire de l’Excel qui reste aux portes de la zone rouge et à trois points du Cercle de Bruges.