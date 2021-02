Glencore creuse sa perte nette en 2020 à 1,9 milliard de dollars

Le groupe, qui avait déjà accusé une perte nette de 404 millions de dollars un an plus tôt, a comptabilisé quelque 5,9 milliards de dépréciations d'actifs, contre 2,4 milliards un an plus tôt, faisant plonger ses résultats pour l'année écoulée, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué,

Ses revenus se sont contractés de 34% par rapport à l'année précédente face aux secousses sur les marchés des matières premières, à 142 milliards de dollars, a précisé le groupe actifs à la fois dans l'extraction minière et le courtage des matières premières.

La pandémie de Covid-19 a créé un "défi extraordinaire", a déclaré son directeur général, Ivan Glasenberg, cité dans le communiqué, le groupe a navigué entre un contexte de "récession sur la première moitié de l'année", et une "forte reprise des cours pour la plupart des matières premières sur la seconde".