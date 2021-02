Catastrophe au FC Bruges: le staff et trois joueurs positifs au coronavirus

Ainsi, alors qu’il était déjà acquis que les défenseurs Matej Mitrovic et Stefano Denswil, positifs au coronavirus, ne seraient pas du voyage en Ukraine, les Blauw en Zwart ont annoncé de nouveaux cas – et non des moindres – dans la matinée de ce mardi, à savoir ceux de Hans Vanaken et de l’ensemble de leur staff sportif ! Les joueurs concernés ainsi que Philippe Clément et ses assistants ont immédiatement été placés en quarantaine et c’est Rik De Mil et son T2 Tim Smolders, à la tête de Club NXT en D1B, qui encadreront le groupe brugeois lors du déplacement à Kiev ! Un groupe dont fera en revanche bien partie Charles De Ketelaere, que l’on craignait lui aussi positif mais dont le test s’est finalement révélé rassurant.

Voilà quoi qu’il en soit une nouvelle qui tombe au plus mauvais moment pour le champion en titre, qui joue son avenir européen ces dix prochains jours à l’occasion de ce double rendez-vous face à une formation ayant aussi fini troisième de son groupe de Ligue des Champions. En octobre, les absences de Mignolet, Kossounou et Krmencik n’avaient pas empêché les Blauw en Zwart de créer la surprise en s’imposant 1-2 au Zenit, mais la tâche s’annonce sans doute encore plus ardue ce jeudi.

Sauvés par… le froid ?

Néanmoins, le froid pourrait venir à la rescousse des Brugeois ! Le règlement de l’UEFA permet en effet à une équipe de demander le report d’un match lorsque les températures sont inférieures à -15º et cela pourrait bien être le cas à Kiev ce jeudi ! Pas sûr toutefois que cela arrange une formation dont le calendrier des prochaines semaines est d’ores et déjà surchargé…