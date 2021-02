Les organisations européennes de consommateurs s'attaquent au réseau TikTok (2)

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui rassemble plusieurs associations de consommateurs sur le Vieux continent, saisira la Commission européenne et le réseau des autorités de protection des consommateurs. Il souhaite que l'UE fasse une enquête approfondie sur les pratiques de l'application lancée par une entreprise chinoise, et vérifient qu'elle respecte bien les droits des consommateurs dans l'UE, ainsi que le RGPD, le règlement européen sur la protection des données.

L'UFC, comme Test Achats, dénonce par exemple "le système trompeur" des "cadeaux virtuels" visant à récompenser les vidéos préférées des internautes. TikTok "met tout en œuvre pour que l'utilisateur oublie qu'il s'agit d'argent réel", affirme l'UFC, qualifiant ces pratiques de "détestables". "La 'politique d'objets virtuels' de TikTok, qui gère cette fonctionnalité, contient des clauses abusives et des pratiques trompeuses. TikTok revendique par exemple le droit absolu de modifier le taux de change entre les pièces et les cadeaux, ce qui pourrait fausser la transaction financière en sa faveur", développe Test Achats mardi, via communiqué.

L'organisation pointe aussi le fait que TikTok "ne protège pas suffisamment les enfants et les adolescents contre la publicité cachée", n'informe pas clairement ses utilisateurs des données personnelles qu'elle collecte et dans quel but, et affiche des conditions générales "déséquilibrées". "Les conditions de droit d'auteur donnent par exemple à TikTok un droit irrévocable d'utiliser, de distribuer et de reproduire les vidéos publiées par les utilisateurs, sans aucune rémunération", note l'association.

L'analyse a été menée au niveau du Bureau Européen des Consommateurs, et a conclu selon Test Achats à l'existence de violations des règles européennes.