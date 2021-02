L’ancien député Christian Van Eyken et Sylvia B. condamnés à 27 ans de prison pour assassinat

La cour d’appel de Bruxelles a prononcé, mardi matin, l’arrestation immédiate de l’ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B., tous deux condamnés à 27 ans d’emprisonnement pour l’assassinat de Marc Dellea en 2014. Les époux ont donc été arrêtés à l’audience et emmenés directement vers la prison.

Lire aussi Christian Van Eycken, la chute du petit palestinien du rand

Les juges ont estimé que Christian Van Eyken et Sylvia B. ont commis ce crime avec « calcul, froideur et lâcheté », privant la fille de Sylvia B. et de Marc Dellea de son père « d’une manière violente, sauvage et abjecte ».