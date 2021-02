La condamnation pour assassinat de l’ex-député Christian Van Eyken et son épouse aggravée en appel

Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot sont arrivés main dans la main, mardi matin, au palais de justice de Bruxelles. Ils sont repartis menottés direction la prison. La cour d’appel de Bruxelles a condamné l’ancien député au Parlement flamand et son épouse à 27 ans d’emprisonnement, pour l’assassinat de celui qui était le compagnon de cette dernière, Marc Dellea. A l’issue de la lecture de l’arrêt, l’avocate générale a requis l’arrestation immédiate des condamnés.

En première instance, les époux avaient écopé d’une peine de 23 ans de détention. La peine est donc aggravée en appel. Pour les juges, l’espoir de leurs prédécesseurs sur ce dossier d’une « capacité d’amendement » du couple d’assassins « est vain ». Christian Van Eyken et Sylvia B. ont commis ce crime avec « calcul, froideur et lâcheté », privant la fille de Sylvia Boigelot et de Marc Dellea de son père « d’une manière violente, sauvage et abjecte ».