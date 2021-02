Le Danemark (844 kilos) et le Luxembourg (791 kilos) sont les plus mauvais élèves de la classe alors que les Roumains (280 kilos) et les Polonais produisent le moins de déchets.

La Belgique occupe la 6e place dans ce classement européen. En 2005, les Belges produisent encore 482 kilos par habitant et par an.