Un joueur espagnol imite Luis Suarez et mord un adversaire pendant un match (vidéo)

Ils ne resteront pas dans les annales du Sporting de Charleroi. Avec un temps de jeu s’amenuisant au fil des mois pour l’un et inexistant pour l’autre, Modou Diagne et Jon Flanagan n’ont jamais convaincu Karim Belhocine de leur accorder sa confiance et ils s’entraînent d’ailleurs aujourd’hui en marge du noyau pro. En attendant de trouver une solution loin du Pays Noir ? C’est en tout cas la seule option qui semble se dessiner pour eux, dans les semaines à venir ou, à défaut, au terme de la saison.