La rentabilité s'est encore détériorée l'an dernier dans le monde agricole

Si la valeur de la production agricole dans son ensemble est restée relativement stable entre 2019 et 2020 (-0,6%), l'évolution de la valeur de production est assez contrastée entre les différents secteurs et filières: +11,2% pour les céréales, -20,7% pour les pommes de terre, +18,0% pour les fruits et -7,8% pour la filière porcine.

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur agricole ont été multiples: sur la demande avec des changements de consommation des citoyens, et sur l'offre, avec une main-d'œuvre saisonnière qui s'est raréfiée lors de la fermeture des frontières. "Toutes ces fluctuations d'offre et de demande ont fait, en quelque sorte, somme nulle sur la valeur de production de la branche agricole", constate Statbel.