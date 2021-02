Open d’Australie: Djokovic file en demi-finale et retrouve l’inattendu Karatsev

Djokovic sera opposé en demi-finales au très inattendu Aslan Karatsev. Le Russe, 114e mondial, est devenu le 5e joueur de l’ère Open issu des qualifications à atteindre les demi-finales dans une épreuve du Grand Chelem. Qui plus est, le joueur de 27 ans n’avait jamais disputé de Grand Chelem jusqu’ici. Mardi, il a bénéficié de la blessure au dos du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21/N.18) et s’est imposé en quatre manches : 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Le « Djoker » va disputer à 33 ans sa 9e demi-finale « Down Under ». Il a gagné les huit premières et s’est ensuite toujours emparé de la Norman Brookes Challenge Cup, le trophée offert au vainqueur final (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 et 2020). Il s’agira aussi de la 39e demi-finale de « Nole » dans un des quatre tournois majeurs.