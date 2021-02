David Alaba annonce son départ du Bayern Munich

« Je me suis décidé. Je suis prêt pour autre chose après cette saison et je vais quitter l’équipe », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Au Bayern depuis 2011, l’Autrichien a collectionné les trophées : neuf fois champion et deux fois vainqueur de la Ligue des Champions, six fois vainqueur de la Coupe notamment. Récemment, le Bayern a gagné six trophées en une seule année.