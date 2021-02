Coronavirus: quatre premiers cas de variant brésilien détectés en Belgique

Selon Guy Baele, l’une des quatre infections concerne un homme de 57 ans originaire de Seraing, en province de Liège. Le quinquagénaire n’a pas voyagé mais une parenté génétique a été observée avec un autre cas détecté à Marseille. Plusieurs pièces manquent encore au puzzle et les détails doivent être examinés pour y voir plus clair, a ajouté le chercheur.

Quatre contaminations par le variant brésilien P.1 du coronavirus ont pour la première fois été recensées en Belgique, écrit mardi De Standaard. L’information a été confirmée à Belga par Guy Baele de l’Institut Rega de la KU Leuven. Cette nouvelle déclinaison du virus éveille l’inquiétude car, comme le variant sud-africain, elle serait plus contagieuse et moins sensible aux anticorps.

« On dispose de peu de données concernant ce variant mais on le range dans la même catégorie que le sud-africain », potentiellement plus contagieux et moins sensible aux anticorps. « On craint que les vaccins puissent être moins efficaces contre ces variants mais cela reste encore à déterminer. »