Demande d'ouverture d'une enquête après une nouvelle promo "1+2 gratuits" d'Albert Heijn

Buurtsuper.be avait déjà demandé durant l'été 2019 à l'ancien ministre de l'Economie Kris Peeters et à l'Inspection économique une enquête sur une promotion "1+2 gratuits" d'Albert Heijn. Celle-ci a démontré que la chaîne de supermarchés était en infraction. Selon Buurtsuper.be, la direction d'Albert Heijn a alors été convoquée par le ministre et a été avertie de ne plus entreprendre de telles actions.

En janvier de l'année dernière, la chaîne de supermarchés a de nouveau organisé la même action de promotion. "Le service d'inspection économique en a été informé. Ils nous ont fait savoir qu'ils allaient vérifier la légalité de cette action par rapport à la législation sur l'interdiction de vente à perte. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour depuis lors", explique le directeur de Buurtsuper.be, Luc Ardies.