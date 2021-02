Vincenzo Ciuro: «Séville pourrait être la bonne surprise de cette saison de Ligue des champions»

Vincenzo Ciuro, voilà un affrontement entre une équipe très en forme, Séville, et une autre qui vit une saison bien plus compliquée, Dortmund. Avantage à la première, donc ?

C’est clair. Séville reste sur neuf victoires consécutives mais surtout sur sept clean sheets ! Ce sont des chiffres impressionnants, surtout pour une équipe qui est surtout réputée pour son jeu offensif. Si, en plus, les Espagnols parviennent à être solides derrière, pourquoi ne constitueraient-ils pas la bonne surprise de cette saison ? En face, Dortmund vient d’annoncer que Marco Rose, l’actuel coach de Mönchengladbach, arriverait en fin de saison. C’est un timing très bizarre. Mais bon, on peut parler de saison pourrie à Dortmund et c’est d’ailleurs là qu’on voit l’importance d’un Witsel.

Justement, les Belges du Borussia sont globalement à la peine et seul Meunier sera du voyage ce mercredi.

Il n’y a rien qui tourne pour nos Diables de Dortmund… Meunier, arrivé le dernier, est globalement décevant et il le sait. On attend plus de lui mais l’intégration se passe toujours mieux quand on arrive dans une équipe se trouvant dans une dynamique positive.

Ce duel sera aussi un intéressant match dans le match entre deux jeunes buteurs : Haaland (23 buts cette saison) et En-Nesyri (17) !

En-Nesyri n’est plus une découverte pour ceux qui suivent la Liga. Il a un énorme potentiel, tout comme Haaland, qui a déjà bluffé tout le monde et qui est le type d’attaquant qui peut décider de l’issue d’une qualif. Il est le facteur-clé de Dortmund. Mais le duel entre Haaland et Bounou, le gardien de Séville, qui sort une nouvelle saison XXL, sera aussi très intéressant à voir, tout comme l’intégration du jeune Papu Gomez dans cette équipe. En tout cas, sur papier, ce match s’annonce hyper-explosif.