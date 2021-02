Cyclisme: la 45e édition des «Trois Jours Bruges-La Panne» change de nom et devient l’«Oxyclean Classic Bruges-La Panne»

« Depuis 1977, on parle des Trois Jours de La Panne. Cette année, nous avons décidé de changer le nom en Oxyclean Classic Bruges-La Panne », a expliqué Christophe Impens de l’organisation Golazo. « C’est une référence au nouveau nom du sponsor et au lieu de départ et d’arrivée de notre course d’un jour pour les hommes et les femmes. Le départ sera donné depuis le Zand de Bruges, le lieu où se déroulera une partie des championnats du monde plus tard dans la saison. L’arrivée se fera sur la Veurnestraat à La Panne (avec une dernière ligne droite de 700m, ndlr). Il semble que ce sera une nouvelle édition sans public. Si le gouvernement fédéral fait des concessions, nous en profiterons certainement. Mais jusqu’à présent, ce n’est pas le cas ».