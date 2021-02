Une villa mosane en vente près de Namur (photos)

À Profondeville, aux portes de Namur, cette propriété rassemble une villa mosane, un parc de 2 hectares et plusieurs dépendances. La bâtisse de style classique a été entièrement rénovée et accueille aujourd’hui des bureaux, mais peut facilement redevenir une maison unifamiliale. La propriété offre diverses possibilités d’aménagements, notamment grâce à la présence d’un appartement indépendant et d’une conciergerie. L’ensemble profite d’un cadre naturel exceptionnel, et de la proximité de toutes les facilités. 1 Situation Cette villa est implantée à Lustin, une division de la commune de Profondeville. Elle a pour cadre un parc privatif de plus de 2 hectares agrémenté de bois, d’une piscine et de multiples étangs. La Meuse se trouve à une centaine de mètres, tout comme les premiers arrêts de bus. Le centre de Namur et l’autoroute E411 sont accessibles en une dizaine de minutes en voiture. On trouve néanmoins des commerces et facilités plus près, notamment dans les centres de Profondeville, Lustin et Wépion qui se trouvent à environ cinq minutes en voiture. Ces lieux rassemblent également plusieurs écoles.

2 État général La construction de la villa remonte à la fin du 19e siècle et elle a été rénovée en profondeur il y a une dizaine d’années. Différents éléments de caractère comme des cheminées, escaliers et portes ont été préservés et se mêlent harmonieusement avec l’intérieur contemporain de la bâtisse. Au niveau énergétique, les chassis sont en double vitage, le chauffage central fonctionne au mazout et la PEB est de D. L’intérieur est aussi équipé d’une climatisation réversible. Le bâtiment ne nécessite pas de travaux, à l’exception d’éventuels aménagements selon l’affectation choisie. En dehors de l’appartement, le reste de la bâtisse est en effet occupé actuellement par des bureaux et il sera nécessaire d’ajouter une cuisine équipée et des salles d’eau (les raccordements sont prévus). La conciergerie de deux chambres offre par ailleurs un potentiel supplémentaire, mais elle a besoin de rafraîchissements.

3 Disposition La villa est répartie sur quatre niveaux. Elle dispose d’un sous-sol partiellement enterré qui accueille des caves mais aussi un appartement complet avec son accès indépendant et de belles ouvertures vers l’extérieur. Le rez de la villa se trouve au niveau du jardin mais en hauteur par rapport au terrain, et profite ainsi de belles vues sur le parc. On y retrouve plusieurs grands espaces de réception et une véranda, alors que l’étage supérieur rassemble trois pièces (chambres) et un potentiel de deux salles d’eau. Le troisième et dernier étage présente une composition similaire, avec trois pièces (chambres ou autres), des sanitaires et une kitchenette. En plus du parc agrémenté d’une piscine et d’étangs, la propriété inclut aussi une conciergerie et des dépendances avec salle de sport, local vélo, ou encore garage pour bateaux.