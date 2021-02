Ligue des champions: Mbappé et le PSG humilient le Barça, Liverpool assure à Leipzig

Comme une passation de pouvoir : entre le Barça de Messi, si dominateur dans les années 2010, et le PSG de Mbappé, qui espère marquer les années 2020, les retrouvailles ont tourné mardi soir en faveur des Parisiens, tout proches des quarts avant d’aborder le match retour le 10 mars au Parc des Princes.

Un triplé de Kylian Mbappé a permis au PSG de gifler Barcelone (4-1) et d’effacer la douloureuse « remontada » de 2017, mardi lors des 8es de finale aller de Ligue des champions, marqués aussi par le réveil de Liverpool contre Leipzig (2-0).

Vu l’ampleur du score, l’équipe de Mauricio Pochettino a réussi un exploit, dans un Camp Nou sous huis clos sanitaire et beaucoup moins enfiévré qu’en 2017 lors de la fameuse « remontada » subie par le PSG (4-0, 1-6).

Évidemment, l’histoire a montré qu’avec Paris et Barcelone, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Mais malgré les absences sur blessure d’Angel di Maria et Neymar, Paris a livré un match complet, physiquement et mentalement, se montrant digne de son rang de vice-champion d’Europe 2020.