Héros du PSG à Barcelone, Kylian Mbappé prévient: «On peut encore faire mieux»

Décisif. Il n’y a pas meilleur adjectif pour qualifier la prestation de Kylian Mbappé ce mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Le Français a été brillant. Auteur d’un triplé, il a permis au PSG de prendre une sacrée option sur les quarts de finale de la Ligue des champions. En effet le champion de France en titre s’est imposé 1-4 en Catalogne dans la manche aller des huitièmes de finale. « Nous sommes très contents », avouait l’homme du match au terme des débats. « C’était un match très important. On voulait gagner et on l’a fait avec la manière. Maintenant, place au championnat de France. En effet, on n’a pas de marge, on n’est pas leader de Ligue 1. Et, ce mardi soir, on n’a rien gagné ».

Des propos intelligents, à l’instar de sa prestation sur le terrain. « Un triplé au Barça, c’est très bien. J’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG. C’est un maillot qui me tient à cœur. Je vais peut-être encore louper des matches, mais je ne vais jamais me cacher. Et ce soir, le travail acharné a payé ».

Finaliste malheureux la saison dernière, le PSG a faim de revanche ! « Le coach a réalisé un merveilleux travail depuis qu’il est arrivé. Le tout, dans la continuité de Tuchel. On commence à être de mieux en mieux physiquement après des débuts chahutés. On n’a pas encore atteint notre pic de forme. On veut et on peut encore faire mieux ».